El argentino Paradela le da triunfo a Cruz Azul, que se clasifica a las semifinales

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México, 9 may (EFE).- El argentino José Paradela convirtió este sábado un gol para darle al Cruz Azul una victoria por 1-0 sobre los Rojinegros del Atlas, que puso al cuadro celeste en la semifinal del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Con la anotación de Paradela, Cruz Azul ganó por 4-2 la serie y se confirmó como uno de los candidatos al título.

Después de ganar por 2-3 el partido de ida, los Azules salieron con todo a favor, con su rival obligado a ganar por dos goles.

Ambos cuadros pisaron el área con peligro, pero fue el Cruz Azul el que tomó ventaja, en el minuto 32, cuando Paradela hizo un recorte en el área y de pierna zurda metió el balón en la red, el 1-0.

Obligado a anotar tres tantos en 45 minutos, sin recibir ninguno, los Rojinegros del estratega argentino Diego Cocca se fue al ataque; en el 50 Aldo Rocha estrelló el balón en el poste y en el 65 Jorge Rodríguez estuvo cerca de anotar, pero el guardameta colombiano Kevin Mier apareció para despejar.

Los visitantes insistieron en ofender y en el 82 estuvieron cerca de vencer a Mier con un remate de larga distancia de Víctor Ríos, detenido por el portero.

Un par de horas antes, las Chivas de Guadalajara, que jugaron sin cinco titulares concentrados con la selección mexicana, derrotaron por 2-0 al Tigres UANL y se convirtieron en el primer semifinalista.

En su estadio, las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito, fueron mejores y aunque carecieron de puntería en la primera mitad, en la segunda se impusieron con dos goles de Santiago Sandoval.

Guadalajara, perdedor del partido de ida por 3-1, empató la serie y avanzó a la fase de los cuatro mejores al haber terminado mejor que su rival en la fase regular.

Mañana el Pumas UNAM recibirá al América, su rival más enconado, para decidir una serie empatada 3-3, marcador favorable a los universitarios que, si persiste la igualada, eliminarán a las Águilas, por haber jugador mejor la fase regular.

En otro duelo, el campeón Toluca visitará al Pachuca, obligado a ganar por dos goles para seguir vivo en el torneo.EFE

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