El Banco Central ruso anuncia una demanda contra Euroclear por los activos congelados

El Banco Central de Rusia anunció este viernes que presentará una demanda contra el grupo financiero Euroclear, con sede en Bélgica, que mantiene congelados los activos internacionales de Moscú.

La Unión Europea congeló esos fondos tras la ofensiva militar de Moscú contra Ucrania en febrero de 2022. Ahora, su brazo ejecutivo, la Comisión Europea, quiere acceder a esos 200.000 millones de euros (232.000 millones de dólares) para otorgarle un préstamo a Kiev.

La UE está decidida a alcanzar un acuerdo final en una cumbre la próxima semana, pero enfrenta resistencia de Bélgica, que teme represalias de Moscú.

El Banco Central ruso anunció el viernes «una demanda contra Euroclear en el Tribunal de Arbitraje de Moscú» debido a lo que calificó como «acciones ilegales» de la institución financiera.

«Las acciones del depositario Euroclear han causado un perjuicio al Banco de Rusia al impedirle gestionar los fondos y títulos que le pertenecen», señaló la institución en un comunicado.

En la nota no se precisa si la demanda ya fue presentada, ni la naturaleza del perjuicio alegado o su monto.

Moscú considera ilegales las sanciones internacionales en su contra, en particular el congelamiento de sus activos, y califica su uso como un robo.

Euroclear no ha reaccionado por ahora, pero un portavoz indicó que la compañía se encuentra actualmente inmersa en más de un centenar de procesos legales en Rusia.

Los 27 países de la UE superaron el jueves un obstáculo clave para el uso de los activos congelados rusos al hacer permanentes las sanciones contra Moscú.

Estas sirven de base para la inmovilización de los fondos, con el fin de financiar un préstamo de 90.000 millones de euros (más de 100.000 millones de dólares) a Kiev.

Según el plan de la Comisión, Ucrania solo debería reembolsar ese préstamo si Rusia le paga reparaciones. Si Moscú se niega, las sanciones que llevaron al congelamiento de esos activos permanecerían en vigor, Kiev no tendría que desembolsar nada y Rusia seguiría sin poder exigir la devolución de sus bienes.

