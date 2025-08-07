El Banco de Inglaterra recorta un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 4 %

Londres, 7 ago (EFE).- El Banco de Inglaterra decidió este jueves recortar los tipos de interés del 4,25 % al 4 %, el nivel más bajo en más de dos años y la quinta reducción en un año.

En su reunión de ayer, el Comité de Política Monetaria de la entidad (MPC, por sus siglas en inglés) votó por una mayoría de 5 a 4 a favor del recorte de un 0,25 puntos porcentuales, indicó el banco emisor inglés en un comunicado.

El comité está atento a la evolución de la inflación interanual, que en junio se situó en el 3,6 %, por encima del objetivo del banco del 2 %, mientras que la próxima semana se espera la cifra de julio.

La alta inflación en junio respondió al incremento de los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, así como de los billetes aéreos y ferroviarios, según datos oficiales.

El banco indicó que espera que la inflación interanual británica llegue al 4 % el próximo mes de septiembre, por encima del 3,7 % previsto hace unos meses, pero que después empiece a bajar.

En un comunicado, el banco puntualizó que el Comité de Política Monetaria se mantiene alerta ante el riesgo de que este aumento temporal de la inflación pueda ejercer una presión alcista adicional sobre los precios y los salarios.

En general, el comité considera que los riesgos al alza en torno a las presiones inflacionarias a medio plazo han aumentado ligeramente desde mayo.

Antes de decidir el recorte, el comité analizó la economía internacional, las condiciones monetarias y financieras, la demanda y la producción, así como los costes y los precios, añadió.

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, dijo que, desde las elecciones generales de julio de 2024, los tipos de interés se han reducido cinco veces y ahora se encuentran en su nivel más bajo en dos años, lo que ha reducido el coste de las hipotecas.

«Al devolver la estabilidad a las finanzas del país, estamos poniendo más dinero en los bolsillos de la gente», añadió.

La próxima semana está previsto que la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulgue datos sobre el producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre del año, después de que el PIB creciera el 0,7 % en los tres primeros meses.

El Reino Unido tiene un alto nivel de endeudamiento, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas el mes pasado.

La deuda neta acumulada del sector público británico, excluidos los bancos con participación estatal, se situó a finales del pasado mes de junio en el 96,3 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido.

Ese porcentaje es un 0,5 % más que a finales de junio de 2024, por lo que se mantiene en el nivel más alto desde principios de los años sesenta del siglo pasado. EFE

