El BBVA se dispara casi un 7 % en Wall Street tras fracasar su intento de opa al Sabadell

1 minuto

(Actualiza al cierre de la bolsa)

Nueva York, 16 oct (EFE).- Las acciones del grupo bancario BBVA se dispararon este jueves casi un 7 % en Wall Street tras fracasar en su oferta de compra de acciones (opa) del Banco Sabadell.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, las acciones del grupo español se situaron en 19,48 dólares, un 6,68 % más de valor respecto a la jornada previa.

El BBVA cotiza EE.UU. indirectamente, mediante certificados de depósito o ADR (American Depositary Receipt) que permiten a los inversores del país comprar y vender títulos de una compañía extranjera.

La subida en bolsa del BBVA se produjo tras conocerse el fracaso en su opa del Banco Sabadell, sin obtener ni el 26 % del capital de esta otra entidad española, con lo que pone fin al intento de hacerse con el control de la misma, según confirmó este jueves el supervisor bursátil nacional.

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto. EFE

