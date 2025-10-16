El BBVA se dispara un 7 % en Wall Street tras fracasar su intento de opa al Sabadell

Nueva York, 16 oct (EFE).- Las acciones del grupo bancario BBVA se disparaban este jueves un 7 % en la bolsa de Wall Street tras fracasar en su oferta de compra de acciones (opa) del Banco Sabadell.

Quince minutos antes del cierre del parqué neoyorquino, los títulos del banco subían más de 1 dólar y se vendían a 19,45 dólares por acción.

La subida en bolsa del BBVA tiene lugar después de darse a conocer que el grupo bancario ha fracasado en su opa del Banco Sabadell, sin obtener ni siguiera el 26 % del capital de esta otra entidad española, con lo que pone fin al intento de hacerse con el control de la misma, según confirmó este jueves el supervisor bursátil nacional.

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto. EFE

