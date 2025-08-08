The Swiss voice in the world since 1935

El Beneficio de la petrolera brasileña Petrobras aumentó un 193 % en el primer semestre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Río de Janeiro, 7 ago (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras obtuvo en el primer semestre un beneficio neto de 61.861 millones de reales (unos 11.423 millones de dólares ó 9.786 millones de euros), un valor en un 193,2 % superior al del mismo período de 2024, informó la compañía este jueves.

Las ganancias de la mayor empresa de Brasil prácticamente se triplicaron en los seis primeros meses de 2025, gracias al aumento del 5,4 % en la producción de petróleo, que compensó la caída del precio del crudo en el mercado internacional, según un comunicado enviado por la compañía al mercado. EFE

cm/jrg

