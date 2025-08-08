El beneficio de la petrolera brasileña Petrobras aumentó un 193 % en el primer semestre

3 minutos

Río de Janeiro, 7 ago (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras obtuvo en el primer semestre un beneficio neto de 61.861 millones de reales (unos 11.423 millones de dólares ó 9.786 millones de euros), un valor en un 193,2 % superior al del mismo período de 2024, informó la compañía este jueves.

Las ganancias de la mayor empresa de Brasil prácticamente se triplicaron en los seis primeros meses de 2025, gracias al aumento del 5,4 % en la producción de petróleo, que compensó la caída del precio del crudo en el mercado internacional, según un comunicado enviado por la compañía al mercado.

El lucro del gigante brasileño en la primera mitad de 2025 prácticamente dobló el de todo 2024 (36.606 millones de reales ó 5.791 millones de dólares), lo que permite prever una recuperación en las ganancias, que cayeron un 70,6 % el año pasado y ya se habían reducido en un 33,8 % en 2023.

La petrolera, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, obtuvo en el segundo trimestre un beneficio neto de 26.652 millones de reales (unos 4.216 millones de dólares), con lo que más que revirtió las pérdidas de 2.605 millones de reales (unos 412 millones de dólares) del mismo período en 2024.

«Tuvimos un excelente resultado operacional en el segundo trimestre, impulsado por la implementación de nuevos sistemas de producción (plataformas marítimas) y por la mejoría en la eficacia en los campos de operación», aseguró el director financiero de la compañía, Fernando Melgarejo, citado en el comunicado.

De acuerdo con el ejecutivo, la mayor producción de petróleo y gas «se reflejó positivamente en los resultados financieros y mitigó los impactos de la caída del 10 % del precio del Brent».

La producción promedio en el segundo trimestre fue de 2,32 millones de barriles de petróleo, con un crecimiento del 5 % frente a la del primer trimestre y del 8 % en comparación con la del mismo período de 2024.

Según el balance divulgado, las ventas brutas de la compañía aumentaron el 1,0 % frente a las del primer semestre del año pasado, hasta los 242.272 millones de reales (unos 38.327 millones de dólares) en los seis primeros meses de 2025.

De la misma forma, el Ebitda ajustado (beneficio operacional ajustado) aumentó el 3,2 %, hasta los 113.341 millones de reales (unos 17.930 millones de dólares) en el primer semestre.

La empresa informó que sus inversiones en el segundo trimestre sumaron 25.100 millones de reales (unos 3.970 millones de dólares), en su mayoría dirigidos a proyectos de producción en las gigantescas reservas del presal, en aguas profundas del océano Atlántico.

«Estamos acelerando nuestras inversiones en proyectos de alta atracción. En los primeros seis meses invertimos 48.800 millones de reales (unos 7.720 millones de dólares), un valor en un 49 % superior al del mismo período del año pasado», afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

De acuerdo con el balance, la deuda bruta de Petrobras subió hasta los 68.064 millones de dólares a finales de junio, con un aumento del 5,5 % frente a la de marzo y del 14,1 % en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que la compañía atribuyó al crecimiento en el arrendamiento de plataformas marítimas. EFE

