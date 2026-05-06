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El beneficio neto de BMW cae un 23% en el primer trimestre

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El beneficio neto del fabricante alemán de automóviles BMW cayó un 23,1% interanual en el primer trimestre, hasta los 1.672 millones de euros (1.960 millones de dólares), lastrado por los aranceles de Estados Unidos a los vehículos europeos.

«Los aranceles adicionales han provocado una reducción de 1,25 puntos porcentuales del margen EBIT», el resultado operativo, indicó el grupo en un comunicado.

Las importaciones de coches europeos en Estados Unidos están sujetas a un arancel del 15% en virtud de un acuerdo con la Unión Europea, parcialmente aplicado, que se dio a conocer en julio del año pasado.

Para explicar la caída de los beneficios, BMW cita también la «competencia feroz, especialmente en China», donde los grupos automovilísticos europeos se enfrentan a fabricantes locales muy avanzados tecnológicamente.

El grupo de Múnich, que incluye las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce, entregó entre enero y marzo casi 566.000 vehículos en todo el mundo, un retroceso del 3,5 % interanual.

pca/er/pc/avl

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