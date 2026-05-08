El beneficio neto de Sony cayó un 3,4 % en 2025, hasta 5.599 millones de euros

1 minuto

Tokio, 8 may (EFE).- El beneficio neto de la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony cayó un 3,4 % en su ejercicio fiscal de 2025, que cerró el pasado 31 de marzo, hasta 1,03 billones de yenes (5.599 millones de euros/6.566 millones de dólares), según su último informe financiero, publicado este viernes.

El ebit de la empresa, sin embargo, aumentó un 5,9 % interanual, hasta 1,42 billones de yenes (7.718 millones de euros), y su ganancia operativa creció un 13,4 %, hasta 1,45 billones de yenes (7.882 millones de euros), gracias al buen rendimiento de sus segmentos de música y sensores de imagen.

La facturación por ventas de Sony aumentó un 3,7 %, hasta 12,48 billones de yenes (67.835 millones de euros), gracias al desempeño de esos mismos sectores, detalla el informe. EFE

jdg/rrt