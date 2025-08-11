El biopic de Springsteen con Jeremy Allen White, destacado en festival de cine Nueva York

2 minutos

Nueva York, 11 ago (EFE).- La película biográfica de Bruce Springsteen protagonizada por el actor Jeremy Allen White, ‘Deliver me from nowhere’, será una de las propuestas destacadas del Festival de Cine de Nueva York (NYFF) y contará con una gala, informó este lunes la organización.

El ‘biopic’ se proyectará en un evento especial el 28 de septiembre en el Lincoln Centre, donde se celebra el festival, en el que estarán presentes Springsteen, Allen White y otras estrellas del elenco, como Jeremy Strong y Odessa Young, indica un comunicado.

El NYFF no clasifica la proyección como estreno mundial y algunos medios especializados como Variety señalan que ese lanzamiento tendrá lugar en una fecha previa al festival neoyorquino.

El estreno en cines será el 24 de octubre, según informó The Walt Disney Company.

El proyecto de 20th Century Studios y Disney está dirigido y escrito por Scott Cooper («Los crímenes de la Academia»-‘The Pale Blue Eye’, 2022) y centrado en un «momento crucial» en la vida del cantante conocido como The Boss (el jefe).

La cinta se basa en el libro ‘Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska’, del escritor y músico Warren Zanes, y sigue la creación de ‘Nebraska’ (1982), un álbum marcado por una fuerte denuncia social y considerado uno de los mejores de todos los tiempos por la crítica.

El director, Cooper, señaló en la nota del NYFF que compartir la experiencia de rodar la película con las «audiencias de Nueva York, en una ciudad que define la posibilidad artística, es tanto un honor como una responsabilidad».

«Anclada en la reveladora actuación de Jeremy Allen White, la elección de este año para la gala Spotlight es un tributo hecho a medida de una leyenda viva», dijo por su parte el director artístico del festival, Dennis Lim. EFE

nqs/syr/ad