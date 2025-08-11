The Swiss voice in the world since 1935

El biopic de Springsteen con Jeremy Allen White, destacado en festival de cine Nueva York

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 11 ago (EFE).- La película biográfica de Bruce Springsteen protagonizada por el actor Jeremy Allen White, ‘Deliver me from nowhere’, será una de las propuestas destacadas del Festival de Cine de Nueva York (NYFF) y contará con una gala, informó este lunes la organización.

El ‘biopic’ se proyectará en un evento especial el 28 de septiembre en el Lincoln Centre, donde se celebra el festival, en el que estarán presentes Springsteen, Allen White y otras estrellas del elenco, como Jeremy Strong y Odessa Young, indica un comunicado.

El NYFF no clasifica la proyección como estreno mundial y algunos medios especializados como Variety señalan que ese lanzamiento tendrá lugar en una fecha previa al festival neoyorquino.

El estreno en cines será el 24 de octubre, según informó The Walt Disney Company.

El proyecto de 20th Century Studios y Disney está dirigido y escrito por Scott Cooper («Los crímenes de la Academia»-‘The Pale Blue Eye’, 2022) y centrado en un «momento crucial» en la vida del cantante conocido como The Boss (el jefe).

La cinta se basa en el libro ‘Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska’, del escritor y músico Warren Zanes, y sigue la creación de ‘Nebraska’ (1982), un álbum marcado por una fuerte denuncia social y considerado uno de los mejores de todos los tiempos por la crítica.

El director, Cooper, señaló en la nota del NYFF que compartir la experiencia de rodar la película con las «audiencias de Nueva York, en una ciudad que define la posibilidad artística, es tanto un honor como una responsabilidad».

«Anclada en la reveladora actuación de Jeremy Allen White, la elección de este año para la gala Spotlight es un tributo hecho a medida de una leyenda viva», dijo por su parte el director artístico del festival, Dennis Lim. EFE

nqs/syr/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR