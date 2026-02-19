El blues autodidacta del austríaco Al Cook enternece en la Berlinale

Elena Garuz

Berlín, 19 feb (EFE.- Los cineastas austríacos Tizza Covi y Rainer Frimmel presentaron este jueves en la Berlinale su película a competición ‘The Loneliest Man in Town’, un híbrido de documental y ficción sobre la pérdida, la soledad y el amor por el blues en el que el músico Al Cook -Alois Koch- brilla y enternece interpretándose a sí mismo.

En una rueda de prensa, Covi señaló que todo aquel que vive en Viena y al que le gusta el blues no puede pasar de largo de Al Cook, al que conocen desde hace unos 15 años, a cuyos conciertos asisten y por el que simplemente han desarrollado un interés increíble, de lo cual surgió poco a poco la idea de hacer una película.

«Apreciamos su música de una manera increíble y eso, junto con su fascinante personalidad, nos llevó a hacer una película con él», coincidió Frimmel.

En ‘The Loneliest Man in Town’, Al Cook vive en una casa llena de recuerdos. Afuera, el mundo parece seguir girando sin él. Su casa va a ser demolida. Pero entonces, de entre los escombros de su existencia, resurge un sueño que creía perdido.

A diferencia del personaje, la casa del verdadero Cook sigue en pie y no tuvo que mudarse, pero el resto de la trama tiene poco de ficción, explica Covi, que defiende que cuando existe una historia, no ve la necesidad de reescribirla.

En este sentido, añade la directora, aunque se trabajó con guión, los diálogos eran improvisados.

«Al tiene su ritmo especial. Tiene su forma especial de hablar. Por supuesto, queremos que él sea lo más auténtico posible», señaló.

Para el propio músico, que lleva más de 60 años sobre los escenarios y ahora, a sus 80, se estrena por primera vez como actor protagonista, lo importante es poder ser él mismo y que lo que piensa y siente «sea procesado de forma óptima».

Dar vida a los objetos

Al mismo tiempo, «no es una película con mucho diálogo, sino una en la que hablan los objetos y la relación que tiene Al Cook con sus objetos, con su pasado», subrayó Covi.

Los cineastas querían rodar en el piso donde nació y creció el músico, pero después de 50 años sin hacer obras, Cook había desmontado todo para hacer reformas.

Con ayuda de decoradores y con el propio músico volvieron a colocar los muebles y objetos para la película, de manera que «todo es auténtico», aunque ahora, tras la reforma, ya no está igual, añadió Covi.

Estos objetos, de los que el protagonista del filme debe ir desprendiéndose al quedarse pronto sin vivienda, incluyen una enorme colección de vinilos de blues, discos de Elvis Presley -del que aprendió el inglés autodidacta que habla, según explicó-, un busto, recortes de periódico y pósters del rey del rock, tocadiscos, mesas de edición, micrófonos, guitarras, fotos y muchas otras cosas.

Según Frimmel, «desde el principio se pensó en dar vida a estos objetos», porque los objetos tienen un gran valor sentimental y van ligados a los recuerdos.

«Por supuesto, ese sentimiento de Al por sus objetos es real, porque son sus objetos, es su casa, son sus recuerdos, (…) él no tiene que fingir un sentimiento, sino que ese sentimiento por sus objetos es real», subrayó Covi.

El mundo de lo visible y lo invisible

‘Soumsoum, la nuit des astres’ (‘Soumsoum, the Night of the Stars’), de Mahamat-Saleh Haroun, un filme en el que su protagonista tiene que aprender a convivir con el poder sobrenatural de la clarividencia, completa esta penúltima jornada del programa a competición.

En esa propuesta que llega de Chad, Kellou, de diecisiete años, ha sido dotada de poderes sobrenaturales que no comprende. Su inquietud e incertidumbre solo cambian cuando conoce a Aya. Es un encuentro con el destino que forja un mundo místico donde lo visible y lo invisible convergen.

En rueda de prensa, el cineasta explicó que en Chad prevalece la idea de que «los muertos siguen con nosotros, que siempre viven con nosotros» y que «no están en cualquier lugar, sino en un lugar aquí».

Ese mundo que se compone de lo visible y lo invisible y abarca todos los elementos de la naturaleza y todos los seres le marcó, le inspiró y le dio la idea para esta historia.

«Así que tenemos a los muertos entre nosotros, las almas, y con ello tenemos lo no natural, lo sobrenatural, lo que funciona aunque no se vea y, sin embargo, actúa», hay revelaciones y apariciones, señaló. Con su filme buscó llevar a la pantalla precisamente todos estos aspectos místicos. EFE

