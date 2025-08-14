The Swiss voice in the world since 1935

El brasileño Felipe Vizeu es el nuevo delantero del Sporting Cristal

Lima, 14 ago (EFE).- El delantero brasileño Felipe Vizeu (1997) es el nuevo nueve del Sporting Cristal, según anunció en redes el equipo peruano que precisó que el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2026.

«¡Felipe Vizeu es el nuevo delantero de nuestra amada Celeste! Es brasileño, tiene 28 años y viene de jugar en el Remo de su país. ¡Bienvenido al club que nació campeón!», indicó el equipo celeste en las redes sociales.

Además, adjuntó un video con las mejores jugadas del brasileño vistiendo los colores de diversos equipos tanto de Brasil, como de otros países.

Por su parte, el jugador publicó en Instagram el anuncio de su llegada al equipo peruano junto al mensaje «un nuevo capítulo, una nueva fase comienza ahora. Gracias Dios mio por cuidar tan bien de mí. Vamos juntos Sporting Cristal».

El último equipo en el que jugó Vizeu, que en el pasado fue convocado en la selección de Brasil en la categoría sub-20, fue el Club do Remo, originario de la ciudad brasileña de Belém.

También ha formado parte de los brasileños Gremio, Criciúma EC y el Atlético Goianiense, entre otros, el FC Sheriff Tiraspol moldavo, el Yokohama japonés y el Ajmat Grozni ruso.

Por su parte, el Sporting Cristal atraviesa un gran momento al liderar de manera provisional el Torneo Clausura de la liga peruana tras haber ganado por 1-0 al Melgar en la última fecha.

Los celestes acumulan 13 puntos, los mismos que el Universitario, pero ambos están a la espera del partido que le falta al Cusco, que se ubica tercero. EFE

