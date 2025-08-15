The Swiss voice in the world since 1935

El Brent baja 1,48 % y se sitúa en 65,85 dólares minutos antes de la cumbre Trump-Putin

Londres, 15 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este viernes un 1,48 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 65,85 dólares, antes del encuentro bilateral previsto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.).

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,99 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,84 dólares.

El Brent perdió terreno este viernes y se situó ligeramente por encima de los 65 dólares por barril al cierre de la sesión, minutos antes del inicio del encuentro entre Trump y Putin en la base militar de Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, (EE.UU.) para abordar las relaciones entre Washington y Moscú y conversar sobre un posible fin negociado a la guerra en Ucrania.

El mercado está muy pendiente del desarrollo de la reunión y los inversores temen que pueda finalizar sin lograr avances y que eso acarree nuevas sanciones y aranceles a la infraestructura petrolera de Rusia, así como a sus principales importadores de crudo. EFE

