El brent sube casi un 3,5 % y sobrepasa los 107 dólares por las tensiones entre EEUU-Irán

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Londres, 12 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este martes casi un 3,5 %, hasta sobrepasar los 107 dólares, en el mercado de futuros de Londres por las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que alejaron las esperanzas de los inversores de un acuerdo de paz cercano.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó exactamente un 3,42 % y se situó en 107,77 dolares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, un incremento de 3,56 dólares respecto de la última sesión, cuando acabó en 104,21 dólares.

El brent siguió su tendencia alcista después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificase de «totalmente inaceptable» la última respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense y dijera que el alto el fuego vigente con Irán desde abril está «en estado de soporte vital».

En este contexto, la Administración estadounidense de Información Energética (EIA, en inglés) dijo este martes que el estrecho de Ormuz podría permanecer cerrado, al menos, hasta finales de mayo, lo que aumentó los temores del mercado de una prolongación de las interrupciones de suministro.

Este paso estratégico entre el golfo Pérsico y el de Omán, por el que transita el 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global, permanece prácticamente bloqueado desde el pasado 28 de febrero, con el inicio del conflicto en Oriente Medio.

«Con esta vía marítima clave prácticamente cerrada y ambas partes aún muy alejadas en sus demandas principales, una pronta resolución ya no es probable y, debido al consiguiente repunte del petróleo, el sentimiento en otros mercados, especialmente aquellos cuya economía depende de las importaciones de petróleo, se ha visto afectado», escribió este martes el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada en su boletín. EFE

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