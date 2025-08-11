The Swiss voice in the world since 1935

El Brent sube un 0,06 %, hasta los 66,63 dólares, a la espera de la cumbre Trump-Putin

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 11 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este lunes un 0,06 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 66,63 dólares, mientras el mercado aguarda la cumbre de este viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,04 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,59 dólares.

El Brent comenzó la semana sin apenas cambios, después de haber cerrado la anterior con pérdidas del 4,42 % y en sus niveles mínimos desde hace dos meses, mientras los inversores esperan con interés las conversaciones previstas entre Trump y Putin este viernes en Alaska con el objetivo de llegar a un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania.

Este encuentro se producirá después de que Washington elevase la presión y diese un plazo de ultimátum a Moscú para que decretase un alto el fuego en Ucrania, que venció la pasada semana, bajo la amenaza de nuevas sanciones y aranceles secundarios a los principales países importadores de crudo ruso, como India o China. EFE

rb/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR