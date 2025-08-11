El Brent sube un 0,06 %, hasta los 66,63 dólares, a la espera de la cumbre Trump-Putin

1 minuto

Londres, 11 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este lunes un 0,06 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 66,63 dólares, mientras el mercado aguarda la cumbre de este viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,04 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,59 dólares.

El Brent comenzó la semana sin apenas cambios, después de haber cerrado la anterior con pérdidas del 4,42 % y en sus niveles mínimos desde hace dos meses, mientras los inversores esperan con interés las conversaciones previstas entre Trump y Putin este viernes en Alaska con el objetivo de llegar a un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania.

Este encuentro se producirá después de que Washington elevase la presión y diese un plazo de ultimátum a Moscú para que decretase un alto el fuego en Ucrania, que venció la pasada semana, bajo la amenaza de nuevas sanciones y aranceles secundarios a los principales países importadores de crudo ruso, como India o China. EFE

