El brent sube un 5,8 % a 114,44 dólares el barril ante la tensión en el estrecho de Ormuz

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Madrid, 4 may (EFE).- El petróleo brent para entrega en julio cerró este lunes con una subida del precio del barril del 5,8 %, hasta 114,44 dólares, ante el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Este repunte en el precio se da después de que Estados Unidos iniciara este lunes la operación ‘Proyecto Libertad’ con el objetivo de liberar las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes en el estrecho y que ha destruido seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo, hecho que la Guardia Revolucionaria iraní ha negado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en una entrevista telefónica con Fox News con «borrar de la faz de la Tierra» a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

También, el Gobierno de Corea del Sur anunció que está investigando una posible agresión contra un buque de bandera panameña y operado por una naviera surcoreana en Ormuz y ha afirmado que no se han registrado víctimas.

Ante ello, Trump instó a Corea del Sur a sumarse a la misión estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, tras el supuesto ataque.

El precio del barril ha llegado a los 115,3 dólares a media tarde, cuando un ataque con drones lanzado desde Irán provocó un «gran incendio» en una zona industrial de Emiratos Árabes Unidos.

El ‘oro negro’ se ha disparado cerca del 58 % desde el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero, dada la escalada de tensión geopolítica en la región y por la situación continuada de bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde pasa el 20 % del crudo que se consume en el mundo, especialmente en los países asiáticos.

En lo que va de año el precio del barril se ha incrementado un 88 %. EFE

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