El británico Robert Aramayo da la sorpresa en los BAFTA y logra el premio a mejor actor

Londres, 22 feb (EFE).- El actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa este domingo al alzarse este domingo con el premio BAFTA en la categoría de mejor actor por su papel en ‘Incontrolable’, imponiéndose a los competidores que inicialmente figuraban con más opciones.

A sus 33 años, Aramayo, de ascendecia vasca (norte de España) quedó por delante de otros grandes nombres como Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘Una batalla tras otra’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Jesse Plemons (‘Bugonia’) y Michael B. Jordan (‘Los pecadores’) y se consagró este domingo como uno de los grandes vencedores de la noche, al llevarse también el BAFTA de estrella revelación. EFE

