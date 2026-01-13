El célebre comediante Trevor Noah presentará sus últimos premios Grammy

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- El cómico Trevor Noah, conocido por presentar el programa The Daily Show en Estados Unidos, será el conductor principal por última vez de los premios Grammy, que se celebrarán el próximo 1 de febrero.

«Noah regresará por última vez como maestro de ceremonias de los premios Grammy 2026. Esta será su sexta presentación y también será productor ejecutivo», informó este martes la Academia de la Grabación en un escrito.

La primera vez que el comediante sudafricano presentó los galardones más importantes de la música internacional fue en plena pandemia de la covid-19 en 2020.

«Estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo a Trevor Noah como presentador de los Grammy por sexta, y lamentablemente, última vez. Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es tan inteligente, tan divertido y un auténtico seguidor de los artistas y la música», indicó por su parte productor ejecutivo del programa, Ben Winston, de Fulwell Entertainment, en un escrito al que tuvo acceso la revista Variety.

Los Grammy tendrán lugar el próximo 1 de febrero en una gala en Los Ángeles en la que el rapero californiano Kendrick Lamar parte como el artista con más nominaciones (nueve) seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete; mientras que la estrella puertorriqueña Bad Buny optará a seis gramófonos. EFE

