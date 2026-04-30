El campamento cristiano de Texas donde murieron 27 jóvenes no reabrirá este verano

2 minutos

Austin (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El campamento cristiano privado para niñas Camp Mystic, donde murieron 27 jóvenes durante las inundaciones del pasado julio en Texas, anunció este jueves que retirará su solicitud para obtener licencia de operación de cara al verano de 2026.

En un comunicado, la organización señaló que no es apropiado avanzar con procesos administrativos ni con la planificación de la próxima temporada mientras las familias de las víctimas continúan en duelo y las investigaciones siguen en curso.

«En lugar de arriesgarnos a defender nuestros derechos bajo la ley de Texas de una manera que pueda causar daño adicional de forma involuntaria, optamos por retirar nuestra solicitud para la temporada de campamento de 2026», indicó el campamento Camp Mystic en un comunicado.

La semana pasada el Departamento Estatal de Texas había indicado que, de no implementar un nuevo marco de seguridad, el campamento no podría reabrir en los próximos meses.

El Departamento de Salud Estatal de Texas concluyó que el sistema de alertas de emergencia y el mapa de evacuación de incendios del campamento son insuficientes, a la vez que indicó que no ha entregado un mapa de inundación que ilustre claramente dónde están las cabañas de las campistas y empleados, según revelaron medios locales.

En una carta enviada a la dirección de Camp Mystic, las autoridades tejanas advirtieron de que, para poder reabrir, deben implementar los cambios «plenamente».

El campamento tenía previsto abrir su sede de Cypress Lake, en un lugar distinto al donde murieron las campistas, el próximo 30 de mayo.

Las inundaciones ocurrieron durante la madrugada del 4 de julio del año pasado en la región montañosa conocida como Hill Country, en el centro de Texas, una zona propensa a crecidas repentinas debido a la geografía y la rápida acumulación de lluvias.

El desbordamiento del río Guadalupe sorprendió a campamentos de verano y comunidades cercanas y arrastró do cabañas, vehículos y equipos, en uno de los episodios más mortales de inundaciones recientes en el estado.

En total, 27 campistas y asistentes murieron en Camp Mystic, además del entonces director Richard Eastland, mientras que equipos de rescate desplegaron operativos durante días para localizar a víctimas y sobrevivientes.

El caso derivó posteriormente en demandas civiles por presunta negligencia en las medidas de prevención y respuesta ante la emergencia. EFE

aaca/asb/nam