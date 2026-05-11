El campeón Racing se despide con derrota y Nacional sonríe luego de varios partidos

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Montevideo, 10 may (EFE).- El campeón Racing cerró este fin de semana el Torneo Apertura uruguayo con una derrota, mientras que Nacional volvió a la victoria después de acumular cuatro caídas consecutivas.

Central Español le puso punto final a un invicto que la Escuelita mantuvo por 13 encuentros al vencerlo por 2-0 con anotaciones de Raúl Terragona y Diego Vera.

Racing había caído por única vez en la primera fecha del Torneo Apertura y luego sumó nueve triunfos y cuatro empates que lo llevaron a quedarse con el título.

Albion venció por 0-1 a Danubio con un tanto de Álvaro López, goleador del certamen.

De acuerdo con esto, tanto Central -quinto con 24 unidades- como el Pionero -segundo con 28 puntos- cerraron una primera parte de temporada muy destacada, teniendo en cuenta que ambos jugaron el año pasado en Segunda División.

El también recién ascendido Deportivo Maldonado -tercero con 26 enteros- jugará este lunes y ganando sería subcampeón, mientras una derrota lo dejará tercero o cuarto, dependiendo de otros resultados.

Ese día se jugará también el encuentro Cerro Largo-Peñarol, en el que el Aurinegro buscará cortar una racha negativa de ocho juegos sin victorias entre el Apertura y la Copa Libertadores. El último triunfo de los de Diego Aguirre fue el 4 de abril.

Quien sí acabó con la mala racha fue Nacional, que este domingo goleó por 4-0 a Cerro en un juego en el que Maxi Gómez marcó un triplete y Pavel Núñez se estrenó en las redes.

El Tricolor sumaba cuatro derrotas al hilo y tenía un solo triunfo en los últimos diez partidos.

De hecho, Nacional y Peñarol tienen seriamente comprometidas sus opciones de avanzar a la próxima ronda de Copa Libertadores.

También este fin de semana, Juventud venció por 1-2 a Defensor Sporting con goles de Alejo Cruz y Ramiro Peralta, mientras que Montevideo City Torque le ganó por ese mismo resultado a Progreso con anotaciones de Facundo Silvera y Nahuel Da Silva.

Además, Montevideo Wanderers le ganó por 1-0 a Liverpool con un gol de Joaquín Zeballos y sigue luchando por permanecer en Primera División.

Este lunes, los dos encuentros que se disputarán marcarán las posiciones finales de la clasificación y de esa forma se sabrá cómo se disputará el Torneo Intermedio.

Este comenzará el próximo fin de semana y será disputado en dos grupos de ocho equipos cada uno. Los mejores de cada zona lucharán por el título en una final que se jugará luego del Mundial. EFE

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