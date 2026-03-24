El Canal de Panamá espera iniciar reasentamientos por nuevo embalse en mayo de 2027

3 minutos

Ciudad de Panamá, 24 mar (EFE).- El Canal de Panamá aspira que los primeros reasentamientos de familias impactadas por el proyecto de construcción de un tercer embalse que alimente la vía interoceánica, la única de agua dulce del mundo, comiencen alrededor de mayo de 2027, afirmaron este martes fuentes oficiales.

El Canal, que une el Atlántico y el Pacífico, se surte de dos embalses e impulsa la construcción de un tercero, en la cuenca del río Indio, un proyecto de 1.500 millones de dólares que le garantizará el abastecimiento por los próximos 50 años, aliviando así la presión que ejerce la crisis climática y el crecimiento de la capital panameña y sus alrededores sobre el recurso hídrico.

«Aproximadamente en mayo (de 2027), por poner una fecha, estaríamos teniendo los primeros reasentamientos de la población» que se encuentra «en el área más crítica del proyecto, el área donde sería la infraestructura construida eventualmente», afirmó este martes el vicepresidente de la Oficina de Proyectos Hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), John Langman.

Se trata de «alrededor de 50 familias que tendrían que ser atendidas con ese nivel de prioridad», agregó Langman, quien junto a la gerente Socioambiental del proyecto de Río Indio, Karina Vergara, explicaron a corresponsales acreditados en Panamá el avance de esta iniciativa.

El proyecto de río Indio afecta a unas 500 familias que suman unas 2.000 personas que se dedican, en su mayoría, a la agricultura familiar y ganadería extensiva, y que habitan en 38 comunidades del área donde se ubicará el nuevo embalse.

«Para el resto de las familias, hay mucho más tiempo porque el lago no llega a inundarse sino en las fases finales del proyecto, de manera que nos quedan unos tres años adicionales para el reasentamiento del resto de las familias, alrededor de 450 familias adicionales».

La ACP lleva adelante un proceso para explicarle a los afectados los alcances del proyecto de infraestructura y las opciones de reubicación en un área cercana a su actual residencia, tomando en cuenta factores tanto socioeconómicos como culturales, según explicaron los dos funcionarios.

«Todo residente que esté en el área del lago debe ser reasentada», afirmó Vergara, al detallar que el 85 % de las personas afectadas dieron información al Canal sobre su situación y un 66 % participaron en las reuniones con la ACP.

El Canal aspira a publicar «el pliego de las obras principales a finales de este año y adjudicar a mediados del próximo año» el proyecto, que «sería de tipo diseño-construcción, de manera que el contratista tendrá que llegar a diseños finales y empezar obras probablemente a principios del 2028, para terminar en el 2031».

El 2031 «es la fecha que actualmente manejamos para la conclusión del proyecto», y «si hay un año bueno de lluvias» se podría contar a inicios de 2032 con el recurso del nuevo embalse, concebido para producir entre 11 y 15 tránsitos equivalentes de buques panamax, los que pasan por las esclusas centenarias, agregó Langman.

Panamá puso en servicio a mediados de 2016 la ampliación de la vía, un tercer carril por el que pasan buques neopanamax, con el triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, un proyecto con coste superior a los 5.000 millones de dólares y que multiplicó las ganancias del paso navegable, por el que transita entre el 3 y el 6 % de comercio mundial. EFE

gf/mt/seo

(foto)(video)