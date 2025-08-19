El canciller chino viajará a Pakistán tras pasar por India en plenas tensiones regionales

2 minutos

Pekín, 19 ago (EFE).- El Gobierno chino anunció este martes que el ministro de Exteriores del país, Wang Yi, viajará a Pakistán del 20 al 22 de agosto, pocos días después de su visita a India, en un movimiento que refleja el delicado equilibrio diplomático de Pekín en Asia Meridional.

En una comparecencia de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning explicó que Wang se reunirá con las autoridades paquistaníes y participará en la sexta ronda del Diálogo Estratégico de Cancilleres, subrayando que la relación entre ambos países es de “amistad a prueba de todo” y de asociación estratégica.

Durante la visita, Wang mantendrá encuentros con dirigentes del país anfitrión y abordará con el viceprimer ministro y canciller, Ishaq Dar, “cuestiones bilaterales, regionales e internacionales de interés común”.

Mao recalcó que Pekín y Islamabad mantienen una “confianza mutua sólida” y que los contactos de alto nivel entre ambos gobiernos son una característica definitoria de la relación.

Preguntada por el acercamiento reciente de Pakistán a Estados Unidos -reflejado en las visitas del jefe del Ejército paquistaní a Washington-, Mao respondió que los vínculos de Islamabad con Washington “son asunto de esas dos partes”, y subrayó que la relación entre China y Pakistán “no está dirigida contra terceros ni se verá afectada por factores externos”.

La portavoz también recordó que tanto India como Pakistán son “vecinos importantes para China” y aseguró que Pekín “está comprometido a desarrollar relaciones amistosas y de cooperación” con ambos países. EFE

gbm/jacb/jac