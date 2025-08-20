The Swiss voice in the world since 1935

El candidato presidencial Jorge ‘Tuto’ Quiroga: Mercosur «me interesa hasta cierto punto»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 20 ago (EFE).- El candidato a la presidencia de Bolivia Jorge ‘Tuto’ Quiroga afirmó que el Mercosur le «interesa hasta cierto punto» ya que, en el caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones, «quiere» establecer acuerdos de libre comercio con otros países y «aprendió» que esta alianza «no sirve para hacer eso».

Así se refirió en una entrevista telemática al periódico brasileño ‘Folha de São Paulo’ el político derechista de Alianza Libre al bloque que conforman Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y del cual Bolivia se encuentra en proceso formal de adhesión y ya participó de dos reuniones semestrales como miembro pleno.

«Me interesa hasta cierto punto. Para la liberación de viajes sin pasaporte, solo con documento de identidad, validar títulos universitarios entre los países, crear becas de intercambio. Pero no voy a subir ningún impuesto para poder entrar en el Mercosur. No voy a meterme en el AEC (Arancel Externo Común) porque lo considero una prisión comercial», respondió Quiroga, que gobernó Bolivia entre 2001 y 2002.

Además, dijo que el acuerdo entre la alianza regional y la Unión Europea «es una ilusión» que «no cree que dé frutos tan pronto».

El actual candidato detalló algunas de sus propuestas en su disputa por la presidencia, la cual disputará el próximo 19 de octubre en una segunda vuelta electoral contra el centrista Rodrigo Paz Pereira.

En ese sentido, sobre los BRICS, en cuya última cumbre Bolivia participó como país asociado, ‘Tuto’ afirmó que no se lo verá «alineado» con «Azerbaiyán o con Catar, y menos aún en una cumbre «cuya idea es criticar a Estados Unidos».

Quiroga además manifestó su preocupación con el avance del narcotráfico y afirmó que Bolivia exporta «más cocaína a través de Brasil que gas».

«En Bolivia operan el PCC (Primero Comando Capital) y el Comando Vermelho. Quiero llegar a un primer acuerdo con la Policía Federal brasileña para que tengamos oficinas aquí en Bolivia, con el fin de cooperar en materia de información y logística», detalló el político, de 65 años.

Según los datos preliminares ofrecidos por el órgano electoral al finalizar la jornada de votación el domingo, el senador Paz Pereira logró un 32,14 % de los votos y Quiroga, el 26,81 %. EFE

adm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR