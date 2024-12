El cardenal francoespañol Bustillo elogia el «entusiasmo» del papa, que visita Córcega

afp_tickers

3 minutos

El cardenal francoespañol François-Xavier Bustillo, obispo de Ajaccio, repasa en una entrevista con AFP varias cuestiones acerca del papa Francisco, como su salud y su ausencia en la reapertura de Notre Dame de París, antes de que el pontífice visite la isla francesa de Córcega el domingo.

PREGUNTA: ¿Cómo está el papa Francisco?

RESPUESTA: Lo vi el sábado y pudimos hablar de la organización de su peregrinación a Córcega. Está en forma y contento de venir. A la vista de su entusiasmo y del entusiasmo de los corsos, creo que viviremos un buen momento. Con el papa tengo una relación muy fraternal y amistosa, pero no privilegiada. Me hace gracia cuando se dice que yo soy ‘el niño mimado del papa’. No viene por mí. Viene para traer una palabra de esperanza a una diócesis. Es un hombre libre; su palabra tiene autoridad pero también sabe ser dulce y darle ternura a la humanidad. En breve cumplirá 88 años y tiene problemas de movilidad, pero la cabeza y el espíritu ahí están. Y en una época en la que hay una tendencia a apartarse, el papa se da hasta el final. Es un hermoso modelo de vida.

P: La catedral de Notre Dame de París reabrió este fin de semana. ¿Se ha perdido el papa un momento de adhesión a la Iglesia, que tan necesitada está de ella?

R: En efecto, la Iglesia de Francia necesita unidad, esperanza y entusiasmo. El papa no estuvo presente físicamente en Notre Dame, pero sí lo estuvo afectivamente y espiritualmente, por medio de la carta que el nuncio apostólico leyó en su nombre. Así que el papa no es indiferente. En París hubo una proyección internacional extraordinaria. La fiesta de Notre Dame no se vio ni menospreciada ni rebajada por la ausencia del papa. Notre Dame brilló.

P: ¿Es una casualidad que el santo padre venga a visitar una isla con tendencias autonomistas?

R: No se va a meter en discursos políticos. El papa viene en el marco de una conversación sobre la piedad popular, en el marco del Mediterráneo, esta cuna de civilización que está un poco dañada porque hay muchas tensiones, guerras y muertos. Viene a reparar ese vínculo. Va a tender puentes entre el norte y el sur, el este y el oeste. Nos va a hablar de algo que necesitamos, la alegría y la esperanza de creer.

P: ¿Qué quiere hacer el papa con su iniciativa de crear cardenales alrededor del Mediterráneo?

R: El Mediterráneo necesita personalidades capaces de movilizar conciencias e inteligencias para propiciar ese diálogo entre le norte y el sur, entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. En ese sentido nombró cardenal al arzobispo de Teherán. Necesitamos encontrarnos con figuras capaces de hablarnos mejor del islam, para que no estemos en una lógica de miedo sino en un movimiento de creación de fraternidad.

P: ¿Va a reiterar en Córcega su condena a la mafia, como pide un colectivo local antimafia?

R: Francisco ya ha hablado de la mafia, la eutanasia y el aborto, ha pronunciado palabras de autoridad. El papa nos dará su visión de la piedad popular y del lugar que ocupa lo sagrado en el espacio público. E igualmente transmitirá un mensaje de paz a diez días de la Navidad.

mc/so/dsa/avl/jvb