El Cartagena amplía el contrato de Jhafets, portero internacional con Ecuador, hasta 2028

Cartagena (España), 15 ago (EFE).- El Cartagena español y el portero ecutoriano Jhafets Reyes prorrogaron su contrato dos años, hasta 2028, de mutuo acuerdo.

De 18 años y nacido en esa ciudad, el internacional con Ecuador en categorías inferiores debutó en la segunda división del fútbol español con el conjunto blanquinegro -que acabó la temporada perdiendo la categoría- y competirá por el puesto con Iván Martínez y el colombiano Lucho García, fichados este verano para competir en primera federativa tras el descenso desde segunda división.

Se estrenó en el fútbol profesional en dos encuentros en LaLiga Hypermotion 2024/2025 en casa ante el Racing de Ferrol y el Mirandés.

De padre nigeriano y madre ecuatoriana, llegó hace dos campañas para formar parte de su segundo equipo de juveniles.

Su rendimiento y su nivel lo llevaron al filial en tercera federativa y al primer equipo. EFE

