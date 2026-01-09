El Caucus Hispano del Congreso de EEUU pide elecciones en Venezuela en un futuro cercano

3 minutos

Washington, 9 ene (EFE).- El liderazgo del Caucus Hispano en el Congreso estadounidense pidió este viernes la pronta celebración de elecciones en Venezuela tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no concretara la convocatoria de unos comicios y asegurara que EE.UU. podría gobernar Venezuela durante años.

«Estamos firmemente convencidos de que el pueblo venezolano debe tener elecciones libres y transparentes en un futuro cercano para restablecer su liderazgo y su confianza en la democracia», aseguró el presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en una rueda de prensa en el Congreso.

Trump sugirió en una entrevista con el New York Times el jueves que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años.

Los congresistas demócratas exigieron también la protección humanitaria de los venezolanos en su país y en el extranjero y pidieron restablecer de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos, eliminado por el Gobierno de Trump en 2025 y que actualmente afecta a alrededor de 350.000 de ellos.

Espaillat hizo un llamado al respeto por la soberanía nacional e instó al presidente a notificar a las cámaras legislativas antes de autorizar cualquier acción militar contra otra nación.

«Sabemos que el presidente está amenazando a Colombia, México y otros países, y sabemos de primera mano que esto no debe suceder, y que no debe haber ninguna acción militar contra estas naciones a menos que el Presidente comparezca ante el Congreso», aseveró el líder demócrata.

Con el operativo de extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, la Casa Blanca decidió no informar al Congreso antes de lanzar la acometida, que implicó bombardeos en Caracas y otros estados colindantes.

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores Joaquín Castro mencionó el interés del republicano en tomar el control de Groenlandia y dijo que los votantes de las elecciones de 2024 no habrían apoyado a un candidato presidencial que «quiere invadir tres, cuatro o cinco países».

Los demócratas, quienes calificaron a Maduro como un «presidente ilegítimo», urgieron a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela «lo más rápido posible».

El Gobierno interino de Venezuela, que Washington ha determinado que deberá estar liderado de momento por la chavista Delcy Rodríguez, vicepresidenta con Maduro y ahora presidenta encargada, anunció ayer la liberación de un numero indeterminado de personas, venezolanas y extranjeras, que se encontraban presas en cárceles del país caribeño.

La congresista por Arizona Adelita Grijalva aseguró que los intereses del presidente en Venezuela no tienen que ver con problemas humanitarios o narcotráfico sino exclusivamente sobre su interés en el petróleo: «para este Gobierno y sus amigos lo único que importa son las ganancias».

Espaillat, preguntado por la muerte de una mujer estadounidense el miércoles tras recibir varios disparos por parte de un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del país, consideró que este servicio debería «ser desmantelado».

«Antes creía que quizás podríamos reformar el ICE, pero ahora creo que debe ser desmantelado como entidad. Forma parte de su cultura. Esta violencia impune es parte de su cultura», condenó. EFE

lt/asb/seo

(foto)(video)