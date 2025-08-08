El CEO de Intel dice estar dando «datos» al Gobierno de EEUU tras pedir Trump su dimisión

2 minutos

Nueva York, 8 ago (EFE).- El consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, dijo estar dando «datos» al Gobierno de Estados Unidos después de que el presidente del país, Donald Trump, pidiera su dimisión por un supuesto conflicto de intereses que el ejecutivo calificó en parte de «desinformación».

La solicitud de Trump a Tan se produjo después de que el senador republicano Tom Cotton cuestionara las inversiones del CEO en empresas chinas supuestamente ligadas al Partido Comunista y divulgara una investigación penal en su anterior empresa, Cadence, por ventas ilegales en China.

Tan envió el jueves por la noche una carta a sus empleados, de la que se hacían eco los medios hoy, en la que respondía a las «noticias» sobre él defendiendo su trayectoria de más de 40 años, asegurando que tiene el respaldo de la junta directiva de Intel y que está en contacto con el Gobierno.

«Estamos tratando con la Administración para abordar los asuntos que se han mencionado y asegurar que tienen los datos clave. Totalmente comparto el compromiso del presidente de promocionar la seguridad nacional y económica de EE.UU, aprecio su liderazgo para promocionar esas prioridades y estoy orgulloso de liderar una empresa tan importante para esas metas», dijo Tan.

El ejecutivo, además, dijo que hay «mucha desinformación circulando» sobre sus anteriores trabajos en las empresas Walden y Cadence, defendió sus «estándares legales y éticos» y dijo haber construido su reputación creando «confianza» en su trabajo.

Tan no estuvo imputado en el caso penal en Cadence por violar los controles de exportación de EE.UU., según medios especializados.

Tan está a cargo de una restructuración en la fabricante de chips estadounidense para hacerla más competitiva en la carrera por la inteligencia artificial (IA) tras años de bajas ventas, y anunció recientemente una reducción de plantilla global del 15 %. EFE

nqs/rh/ad