El chileno Juan Pablo Arias dirige ‘Casa Grande’, un relato de poder migrante sin clichés

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 1 may (EFE).- Tras consolidarse en el género del terror, el director chileno Juan Pablo Arias Muñoz da un giro ambicioso en su carrera con ‘Casa Grande’, una redefinición del western moderno que sitúa al inmigrante estadounidense en el centro del poder.

«El conflicto nace de un latino educado que pone en jaque la tradición», afirma a EFE el cineasta sobre esta obra que busca reivindicar a figuras que «históricamente fueron invisibles o los villanos del género».

Inspirada en la aclamada serie de 2023 que retrata la vida migrante en el norte de California, llega a la gran pantalla este viernes un relato que se sumerge en el reencuentro de una joven con sus raíces.

La familia Clarkman se tambalea con el regreso de la hija pródiga, Hassie (Madison Lawlor), quien vuelve a la granja familiar para encontrarse con un panorama desolador: su padre, el patriarca Sawyer (John Pyper-Ferguson), no solo enfrenta un diagnóstico terminal, sino también el asedio implacable de competidores que buscan expropiar su legado.

Modernizar el western

Para Arias, la oportunidad de dirigir este proyecto fue todo un desafío «al no tener que recurrir a los elementos del terror» para sostener el interés del espectador. En su lugar, empleó una narrativa a través de lo «dramático, humano y contemporáneo», explica.

Si bien el proyecto se asienta en el western contemporáneo, el bagaje de Arias en el cine de terror sirvió para crear una atmósfera de tensión diferente al de la producción hecha para la pequeña pantalla.

«Ahora transformamos un poquito el género de la historia en un poco más suspense pero siempre manteniendo la latinidad en el centro del conflicto», dice.

Este equilibro entre los dos géneros permitió al cineasta chileno, que ya era seguidor de la serie de 2023, aportar una dosis extra de suspense a los conflictos sociales que definen la historia.

«Me gustó mucho la forma en la que se abordaban las relaciones, como el choque cultural entre los dos mundos: el de los dueños de la tierra y el de las personas que trabajan la tierra», indica.

Destruyendo los estereotipos de los migrantes latinos

Con este proyecto, Arias no solo trata de consolidar su huella en el cine estadounidense, sino que además subvierte los estigmas culturales al situar a los personajes latinos en una posición de poder, redefiniendo su papel dentro del conflicto por la tierra.

«Soy súper consciente de que en Hollywood el personaje latino siempre es considerado o un personaje en la servitud o en el mundo del crimen. Y con esta película, si bien aparece en estos espacios, es aquí donde aparece también la complejidad moral», sostiene.

Por ello, quiso presentar el conflicto de un latino alejado del estereotipo de un narcotraficante y retratarlo «un hombre educado, de poder, un empresario ligado a la tecnología», explica.

Uno de los puntos más llamativos para el chileno fue explorar una trama con yuxtaposiciones como el de una familia, que históricamente ha explotado a los inmigrantes para su propio beneficio, ve ahora su poder amenazado por un empresario de origen latino.

«Era súper importante que, a pesar de estar en un espacio de servidumbre, en el arco ellos pudieran también cambiar ese estatus que determinaba su clase social», añade.

Arias busca que el trasfondo de la película traspase la pantalla para reflexionar sobre, entre otros aspectos, si los hijos están condenados a continuar con el legado de los padres o pueden prosperar mejor.

«Me gustaría que la gente reflexione si es que realmente estamos condenados a continuar con ese destino o lo podemos cambiar. Y creo que de alguna manera eso también habla de la manera en la que estamos llevando la sociedad en este momento, estamos condenados a continuar de la misma manera, o hay una parte de nosotros que puede tomar una decisión por compasión o el entendimiento y por vernos de manera más humana», sentencia. EFE

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