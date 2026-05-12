El CICR alerta que 2025 fue el peor año en Colombia en una década en materia humanitaria

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Bogotá, 12 may (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó este martes que las consecuencias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel «más grave de la última década», con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.

«La situación humanitaria en 2025 no fue un hecho aislado, se enmarcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018», afirmó el jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, Olivier Dubois.

Según el balance anual del organismo, el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 lo hicieron en movimientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas por acciones de grupos armados.

Frente a 2024, todos los indicadores aumentaron de forma significativa: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 %, el confinamiento un 99 %, las víctimas de artefactos explosivos un 34 % y las nuevas desapariciones documentadas por el CICR un 22 %, según el informe.

El CICR señaló que durante los últimos años los conflictos armados «persistieron, se volvieron más complejos y sus efectos sobre la población civil se profundizaron».

«Estas formas de violencia generaron una presión constante sobre las comunidades, forzaron desplazamientos y limitaron de manera sostenida el acceso a servicios esenciales», agregó Dubois, quien aclaró que «el impacto de los conflictos armados no se limitó a los combates sino que se instaló en la vida cotidiana de las comunidades».

Crecen los afectados por explosivos

El informe documentó también 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, de los que 622 eran civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes, y que el 84 % de los casos se concentró en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste) y Norte de Santander (noreste).

«A ello se sumó la presencia de restos explosivos de guerra en caminos, zonas de tránsito y alrededores de viviendas, cultivos e infraestructura comunitaria, que siguieron representando una amenaza incluso después de los enfrentamientos», apunta el informe.

La cifra de víctimas por artefactos explosivos, así como las 308 desapariciones documentadas, reflejan «la magnitud del deterioro de las condiciones para las comunidades».

El balance anual del organismo confirma la degradación que ya había advertido en julio pasado, cuando informó de 58.160 personas desplazadas y 85.760 confinadas entre enero y mayo por una crisis en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, causada por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

El CICR advirtió además que la respuesta humanitaria enfrenta nuevas dificultades por los recortes de recursos internacionales y señaló que la organización tuvo que reducir un 30 % de su presupuesto para Colombia en 2026, pese al aumento de las necesidades de las comunidades afectadas por los conflictos armados. EFE

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