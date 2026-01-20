El clima da una pequeña tregua al combate de los gigantescos incendios en Chile

El clima dio un respiro al combate de los gigantescos incendios forestales en el sur de Chile, que han consumido casi 35.000 hectáreas y dejan 20 fallecidos.

«Tuvimos una noche mejor por condiciones meteorológicas. Eso significó que no fuera necesario enviar alertas» de evacuación de emergencias, dijo en un primer reporte este martes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Sin embargo, se proyectan para la jornada «ciertas complejidades» conforme cambien las condiciones meteorológicas, agregó.

Los incendios forestales se iniciaron la tarde del sábado en las regiones de Ñuble y Biobio, a unos 500 km al sur de Santiago. El lunes se extendieron a la vecina región de la Araucanía.

«A mediodía comenzó a agarrar en el sector que estamos nosotros. Hay mucha gente en riesgo», comentó a la AFP en Florida el transportista Jorge Flores, de 50 años.

Las altas temperaturas del verano austral han contribuido al avance de las llamas, aunque este martes amaneció nublado y con una leve llovizna en la ciudad de Concepción, en Biobío.

En esa región, la temperatura máxima fue de 25 grados Celsius el lunes. Pero en la Araucanía el pronóstico indica una máxima de 31 grados Celsius para este martes.

Durante la tarde del lunes se reactivaron algunos focos en la zona de la Florida de Concepción.

En las localidades de Penco y Lirquén, donde poblaciones fueron arrasadas por completo, los vecinos intentaban limpiar los escombros que dejó el fuego.

Militares vigilaban zonas completamente arrasadas por las llamas, con calles repletas de autos derretidos y cerros de latas.

Las autoridades confirmaron además el martes la detención de una persona en Penco que intentaba iniciar un nuevo foco de incendio.

