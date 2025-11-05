El colombiano Camilo Vargas reconoce que el Atlas ha quedado a deber en el Apertura

2 minutos

Guadalajara (México), 5 nov (EFE).- El colombiano Camilo Vargas, portero del Atlas del fútbol mexicano, reconoció este miércoles que los resultados de su equipo pudieron ser mejores, pero aún así merece clasificarse a los cuartos de final del torneo Apertura.

«Hemos quedado a deber; los resultados no son los mejores. Somos responsables de eso porque somos los que tomamos las decisiones dentro del terreno de juego y en ese sentido tenemos que dar lo mejor para poner la institución en lo más alto», señaló.

Los Rojinegros del entrenador argentino Diego Cocca empataron el pasado fin de semana con el campeón Toluca y conservaron las posibilidades de acceder a la liguilla de los ocho mejores del campeonato, lo que, según el sudamericano, merecen.

«Nos lo hemos ganado. Ha sido una temporada difícil con un cambio de técnico y es de resaltar la adaptación del grupo a la idea de juego del nuevo entrenador», dijo en conferencia de prensa.

Vargas, seleccionado colombiano, lamentó que Atlas dependa del desempeño de otros equipos para pelear un lugar en los cuartos de final y aseguró que el plantel es responsable de la irregularidad que han demostrado.

Los Rojinegros ocupan la duodécima posición del campeonato, con la segunda peor defensiva del torneo con 33 goles en contra.

Para colocarse entre los primeros 10 del torneo y pelear la repesca, Atlas necesita derrotar el viernes a los Xolos de Tijuana y esperar una combinación de resultados de varios equipos.

Vargas consideró que Atlas puede aprovechar la mala racha de Xolos que inició fuerte el torneo, pero no ha encontrado la victoria en sus últimos cinco compromisos.

«Saldremos con el deseo y la ilusión de clasificar, el rival ha dejado de sumar pero es fuerte, con una identidad. Lo más importante es lo que nosotros queramos y podamos hacer», declaró.

El arquero habló de su deseo de seguir en el club mexicano al que llegó en 2019 y con el que conquistó los títulos del Apertura 2021 y el Clausura 2022, luego de 70 años de que el club no levantaba una copa.

«Mi deseo es continuar; en todos estos años he tenido una relación abierta con la directiva. Lo más importante será el viernes (el partido con Tijuana) y más adelante esperemos que tiene la institución para mí», concluyó. EFE

gdl/gb/car