El colombiano Juan Pablo Busch deja el banquillo del Aucas

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 4 ene (EFE).- El entrenador colombiano Juan Pablo Busch ha dejado el banquillo del Aucas a días del comienzo de la Liga Pro, anunció este domingo la entidad ecuatoriana.

Busch dirigió al Aucas sin éxito en los últimos nueve partidos del reciente hexagonal de la Liga Pro por dos cupos para la próxima Copa Sudamericana con un saldo de cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

Los directivos explicaron que necesitan emprender otro proyecto deportivo con énfasis en la promoción de jóvenes jugadores.

Anunciaron que en los próximos días presentarán al nuevo entrenador para encarar la Liga Pro, cuya nueva temporada comienza el 26 de febrero.

Aucas espera también la llegada a la capital ecuatoriana del atacante dominicano Erick Japa, que reemplazará al paraguayo Brian Montenegro, recientemente contratado por el uruguayo Defensor Sporting. EFE

