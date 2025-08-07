El comercio exterior chino acelera de nuevo su crecimiento hasta el 6,7 % en julio
Shanghái (China), 7 ago (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo creció un 6,7 % interanual en julio, según datos oficiales divulgados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.
Concretamente, las exportaciones aumentaron un 8 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 4,8 %.
En el séptimo mes de 2025, los intercambios con otros países sumaron 3,91 billones de yuanes (544.595 millones de dólares, 467.045 millones de euros). EFE
