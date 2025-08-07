The Swiss voice in the world since 1935

El comercio exterior chino acelera de nuevo su crecimiento hasta el 6,7 % en julio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 7 ago (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo creció un 6,7 % interanual en julio, según datos oficiales divulgados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Concretamente, las exportaciones aumentaron un 8 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 4,8 %.

En el séptimo mes de 2025, los intercambios con otros países sumaron 3,91 billones de yuanes (544.595 millones de dólares, 467.045 millones de euros). EFE

vec/aa/rrt

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR