El comité Free Narges cree que con su detención Teherán recrudece la represión

París, 12 dic (EFE).- El comité directivo de la asociación de apoyo a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, del que forma parte Reporteros Sin Fronteras (RSF), denunció este viernes su detención, con la que «se evidencia claramente una renovada represión» contra las libertades en ese país.

«Es un ataque escandaloso contra todos los defensores de los derechos humanos y periodistas en Irán», indicó el comité directivo de la Coalición Free Narges, que recordó que junto a la periodista fueron arrestados otros activistas, para quienes pidió su inmediata liberación.

Agregó que esta acción, que tuvo lugar cuando la periodista y activista participaba en una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi, quien fue encontrado muerto la pasada semana, «evidencia una renovada represión contra la libertad de reunión, prensa y los derechos humanos».

Recordó que desde su liberación condicional hace un año, Mahammadi no ha parado de recibir amenazas y acosos por parte de las autoridades iraníes, que, según el comité, no ocultaban su intención de volver a encarcelarla.

«Nuestra movilización continuará hasta que Narges Mohammadi y todos los periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos sean libres de forma incondicional», agregó el comité.

Las autoridades de Teherán confirmaron la detención «temporal» de la Nobel de la Paz a quienes acusaron de mostrar «consignas que violaban las normas», como corear lemas fuera de la mezquita de Mashad, al noreste del país, donde asistían al homenaje.

Mohammadi ofreció un discurso en el acto y coreó lemas como “Viva Irán”, según vídeos difundidos en su cuenta de X.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma «permanente» salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Mohammadi, de 53 años, se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos. La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico. EFE

