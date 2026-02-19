El congresista José María Balcázar jura como nuevo presidente interino de Perú

Lima, 18 feb (EFE).- El congresista de izquierda José María Balcázar juró este miércoles como nuevo presidente interino de Perú, tras haber ganado la votación en el hemiciclo para encabezar el Congreso después de la destitución del también parlamentario José Jerí, destituido el día anterior.

Balcázar, de 83 años, fue investido como jefe de Estado temporal con la misión de dirigir el Gobierno por cinco meses, hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril.

Así, este abogado perteneciente al partido marxista Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones en 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia de Perú, al superar a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tenía 79 años cuando dimitió para evitar ser destituido. EFE

