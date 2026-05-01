El Congreso de EEUU pone fin al bloqueo presupuestario récord del Departamento de Seguridad Nacional

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El Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves un texto que permite financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poniendo fin al cierre parcial del gobierno más prolongado de la historia.

La Cámara de Representantes aprobó la medida, ya avalada por el Senado, y la envió al presidente Donald Trump para su promulgación.

La norma financiará a las principales agencias del DHS hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

No incluye nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración y control fronterizo, por lo que sigue sin resolverse la disputa política que desencadenó el cierre parcial.

La Cámara Baja dio luz verde al proyecto de ley mediante votación oral después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtiera que los fondos de emergencia utilizados para cubrir los salarios estaban próximos a agotarse.

El DHS ha estado parcialmente cerrado desde el 14 de febrero, lo que lo convierte la más larga interrupción de financiación en este tipo, con 75 días.

En virtud del texto aprobado, oficinas como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte y el Servicio Secreto volverán a contar con fondos para operar.

Pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza —en el centro de una agria disputa partidista— quedan excluidos del acuerdo.

El bloqueo comenzó cuando los demócratas se negaron a financiar la aplicación de las leyes de inmigración sin nuevas restricciones a tácticas como las redadas en lugares sensibles y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron esas exigencias y, en cambio, presionaron para lograr la financiación de todas las agencias del DHS sin nuevas condiciones.

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