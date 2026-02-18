El Congreso de Perú inicia la sesión para elegir al nuevo presidente interino del país
Lima, 18 feb (EFE).- El Congreso de Perú dio inicio este miércoles a un pleno extraordinario donde escogerá al nuevo presidente o nueva presidenta interina del país que reemplazará al derechista José Jerí, destituido el martes por el mismo Parlamento cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales.
El Legislativo peruano debe escoger entre sus congresistas a un nuevo presidente o presidenta de la cámara que, una vez nombrado, asumirá de manera interina la Presidencia del país hasta el 28 de julio, cuando transfiera el mando al ganador o ganador de los comicios presidenciales que están en marcha.
Cuatro candidatos se han presentado para asumir este reto: los derechistas María del Carmen Alva, que parte como favorita tras haber sido ya presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022; y Héctor Acuña; y los izquierdistas José Balcázar y Edgar Reymundo. EFE
