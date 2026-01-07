El Consejo Presidencial de Libia presenta una carta de reconciliación nacional

2 minutos

Argel, 7 ene (EFE).- El líder del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed al Menfi, presentó este miércoles una carta de reconciliación nacional, una propuesta que calificó como «una decisión estratégica y una responsabilidad histórica» para el país, que permanece fragmentado desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011.

«Esta carta representa el fruto de un sincero esfuerzo nacional y una voluntad colectiva del pueblo, que cree que Libia no puede alcanzar la estabilidad ni el progreso excepto mediante la reconciliación, el diálogo y la tolerancia», declaró Menfi durante la presentación del documento en la capital, Trípoli, según un comunicado de la institución.

Además, se comprometió a apoyar al consejo designado para supervisar la aplicación de la carta y alcanzar sus objetivos, que incluyen «paz social, justicia, reparación y fortalecimiento de la confianza ciudadana».

Durante el acto, Menfi declaró el 7 de enero de cada año Día Nacional de la Paz y la Reconciliación, y afirmó que el entendimiento no es una opción política temporal, sino «un deber».

Libia vive un dilatado proceso de transición desde 2011 y permanece dividido constitucionalmente desde 2014 en dos ejecutivos: el Gobierno de la Unidad Nacional (GUN ) con sede en Trípoli y reconocido internacionalmente, y el Ejecutivo del este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar y con sede en Bengasi.

Para unificar el país, la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, presentó en agosto ante el Consejo de Seguridad una hoja de ruta para convocar elecciones en un plazo máximo de 18 meses, pero a día de hoy sigue sin avances. EFE

