El crédito al sector privado de Perú creció 5,9 % en tasa interanual de noviembre de 2025

Lima, 5 ene (EFE).- El crédito total al sector privado de Perú creció el 5,9 % en su tasa interanual de noviembre de 2025, donde destacó el dinamismo en el crédito a las personas, que subió un 6,7 % en ese mes, de acuerdo a un reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) difundido este lunes.

El banco emisor resaltó que en el crédito al sector privado se incluyen los préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales, y cooperativas, que el alza reportada en noviembre siguió una tendencia positiva por séptimo mes consecutivo.

A su vez, la variación interanual del crédito a empresas fue del 5,4 % en noviembre, superior a la registrada en octubre (5 %), y que sin considerar los créditos del programa Reactiva Perú, otorgados a empresas desde 2020 a raíz de la crisis económica por la pandemia, el crecimiento interanual de este segmento ascendió a 6,2 %.

En tal sentido, los créditos totales a noviembre sumaron 445.567 millones de soles (132.471 millones de dólares), donde el mayor monto (262.295 millones de soles ó 77.982 millones de dólares) correspondió a créditos a empresas, de acuerdo a una nota del BCRP.

En términos interanuales, el crédito en soles aumentó del 4,3 % en octubre al 4,5 % en noviembre últimos; de la misma manera para aquellos en moneda extranjera, de 10,1 % a 10,9 %, entre ambos meses.

En términos de variación mensual, el crédito en moneda nacional se incrementó 0,9 %, en tanto que el crédito en moneda extranjera creció en 0,8 %, precisó el banco central.

Asimismo, el BCRP informó que el número de pagos digitales por persona adulta aumentó de 90 operaciones en 2021 a 625 el año pasado, lo que implicó que estas operaciones se multipliquen por casi 7 veces en el último quinquenio.

Este nivel de uso equivale a aproximadamente 1,7 pagos digitales diarios por adulto en 2025, lo que refleja un cambio estructural en los hábitos de pago de la población.EFE

