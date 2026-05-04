El crucero afectado por hantavirus hizo base en Argentina durante meses antes de zarpar

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Buenos Aires, 4 may (EFE).- El crucero en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus, tras zarpar desde Argentina el pasado 1 de abril, arribó al país desde Montevideo en noviembre de 2025 y desde entonces hizo base en el puerto de la ciudad austral de Ushuaia, desde donde realizó viajes por islas del Atlántico Sur y la Antártida, según informaron este lunes fuentes oficiales.

«La embarcación, proveniente de Montevideo, ingresó al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025. Desde allí realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia, el sector antártico e islas del Atlántico Sur y el 1 de abril de 2026 zarpó con destino a Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur», explicó el Ministerio de Salud de Argentina en un comunicado.

La cartera sanitaria informó además que «mantiene un intercambio técnico y epidemiológico con autoridades internacionales y provinciales para recabar información oficial sobre los casos confirmados en el crucero», actualmente frente a las costas de Cabo Verde (noreste de África), mientras evalúa «los antecedentes epidemiológicos vinculados al itinerario de la embarcación».

El Gobierno argentino, que en marzo pasado formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por decisión del presidente Javier Milei, subrayó que la provincia de Tierra del Fuego -cuya capital es Ushuaia- no registra casos de hantavirus, pero igualmente se mostró dispuesto a «adoptar las medidas que pudieran resultar necesarias para proteger la salud de la población».

La región sur del país tiene una baja circulación del virus y solo diez casos notificados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut durante la temporada 2025-2026, mientras que hace siete años no aparecen casos en Santa Cruz, la única provincia que linda con Tierra del Fuego.

La OMS confirmó este domingo que al menos seis personas -tres muertos y tres enfermos- se vieron afectadas por el posible brote detectado en el buque ‘MV Hondius’.

Según informó este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, un total de 149 personas -incluidos turistas y tripulación- siguen a bordo del buque, tras el desembarco de tres afectados, de los cuales dos han fallecido y un tercero permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El grupo más numeroso dentro del barco son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco. EFE

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