El déficit comercial en El Salvador crece hasta los 10.180 millones de dólares en 2025

San Salvador, 29 dic (EFE).- El déficit de la balanza comercial de El Salvador creció entre enero y noviembre de 2025 hasta los 10.180,1 millones de dólares, un 18,7 % más que lo registrado en el mismo lapso de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) obtenidos este lunes por EFE.

Las cifras oficiales indican que el déficit en el intercambio comercial del país centroamericano fue superior en 1.602,3 millones de dólares frente al déficit de 8.577,8 millones entre enero y noviembre de 2024.

Las exportaciones salvadoreñas crecieron un 3,7 %, al pasar de los 5.997,9 millones de dólares en 2024 a los 6.217,2 millones en 2025, para una diferencia al alza de 219,3 millones de dólares.

Las importaciones en El Salvador crecieron el 12,5 %, con un saldo de 16.397,3 millones de dólares en 2025, frente a los 14.575,7 millones de 2024, para una alza de 1.821,6 millones.

Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador, con importaciones por 4.243,2 millones de dólares y exportaciones de 1.925,7 millones, lo que deja un déficit comercial con la nación norteamericana de 2.317,5 millones de dólares.

En 2024, El Salvador cerró el año con un déficit de la balanza comercial de 9.525,1 millones de dólares, mientras que en 2023 fue de 9.150,2 millones. EFE

