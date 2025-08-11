El dólar bate un récord histórico en el mercado informal cubano al alcanzar los 400 pesos

1 minuto

La Habana, 11 ago (EFE).- El dólar estadounidense batió un nuevo récord este lunes en el mercado cambiario informal cubano al cotizarse a 400 pesos (CUP), lo que representa una depreciación del 1.567 % de la moneda nacional con respecto al billete verde desde la reforma monetaria de 2021.

Este nuevo máximo –registrado por el índice elaborado por el medio independiente El Toque, referente del mercado informal– coincide con el proceso gubernamental de dolarización parcial de la economía, en una profunda crisis desde hace más de cinco años.

Economistas independientes coinciden en apuntar que, tras este hito, el CUP mantiene su tendencia bajista por la compleja situación macroeconómica del país y la creciente relevancia del dólar en la isla.

Por su parte, el cambio oficial para personas jurídicas se mantiene fijo en 24 CUP por dólar y el tipo para personas físicas sigue en 120 CUP por billete verde, lo que genera fuertes desequilibrios económicos. EFE

