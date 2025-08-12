El DAX 40 baja un 0,23 % en una jornada de escasos estímulos

2 minutos

Berlín, 12 ago (EFE).- El DAX 40, el principal selectivo de la bolsa de Fráncfort, cedió un 0,23 % en una jornada con escasos impulsos en la que se divulgó que la inflación de Estados Unidos en julio se mantuvo en el 2,7 % interanual, como esperaban los analistas, aunque la subyacente se elevó.

El DAX se dejó un 0,23 % hasta los 24.024,78 puntos, por debajo de los 24.081,34 puntos con los que terminó el lunes.

El MDAX sufrió una mayor caída, de un 0,90 %, hasta los 31.001,37 puntos, mientras que el TecDAX registró una bajada de un 0,75 %, hasta los 3.740,29 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a presionar públicamente este martes al presidente de la Reserva Federal para que baje los tipos en septiembre, después de que la inflación interanual se mantuviera estable en junio, en el 2,7 %, al igual que el mes anterior.

Sin embargo, el dato subyacente -seguido de cerca por la Fed- se elevó un 3,1 %, a tono con la tendencia al alza pronosticada por analistas, en un posible indicio de los efectos de los aranceles impulsados por Trump.

Por otro lado, la extensión de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, de otros 90 días, impulsó al DAX así como a otras plazas europeas en la apertura, pero más tarde tendieron a desinflarse, en vista de que las tensiones siguen latentes.

En el plano doméstico, en Alemania prosigue esta semana el receso veraniego, aunque este miércoles se esperan los resultados de Porsche SE, que agrupa las participaciones en el fabricante de deportivos Porsche AG y en el grupo Volkswagen, y de la energética E.ON.

La farmacéutica Sartorius subió este martes un 7,41 % hasta 197,15 euros, mientras que el fabricante de chips Infineon ganó un 4,21 % hasta 36,78 euros y la división energética de Siemens un 4,20 % hasta 103,70 euros.

En el extremo contrario, la informática SAP perdió un 6,96 % hasta 232,00 euros, la reaseguradora Hannover Rück un 3,46 % hasta 256,40 euros y el gestor de la Bolsa de Fráncfort Deutsche Börse un 3,18 % hasta 252,60 euros. EFE

cph/psh