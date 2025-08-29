The Swiss voice in the world since 1935

El DAX 40 Fráncfort baja un 0,57 % debido a la cautela de los inversores

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Fráncfort (Alemania), 29 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó hoy un 0,57 %, por lo que encadenó pérdidas por quinto día consecutivo, tras recogidas de beneficios debido a la cautela de los inversores, y acumuló una pérdida semanal del 1,9 % y en agosto del 0,7 %.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cayó un 0,57 %, hasta 23.902,21 puntos, pero acumula una subida del 20 % en lo va de año.

La confianza del consumidor empeoró en EEUU en agosto más de lo esperado.

La inflación (índice de precios de gastos de consumo personal, PCE) subió en EEUU en julio un 2,6 % interanual, sin cambios con respecto al mes anterior.

La inflación armonizada subió en Alemania en agosto un 2,1 % interanual (1,8 % en julio) y un 0,1 % respecto al mes anterior (0,4 % en julio).

La tasa de desempleo subió en Alemania en agosto hasta el 6,4 % (6,3 % en julio) y el número de desempleados llegó a los 3,025 millones por lo que el número de personas sin empleo supera los 3 millones por primera vez desde febrero de 2015.

Las ventas minoristas subieron en junio en Alemania un 1,9 % interanual, pero bajaron un 1,5 % respecto al mes anterior.

Se mantienen factores geopolíticos de riesgo para la economía alemana como la guerra en Ucrania y los aranceles de EEUU.

En Fráncfort subieron las empresas de armamento porque los inversores ya no prevén que la guerra en Ucrania vaya a finalizar pronto, ni que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el ruso Vladímir Putin, se vayan a reunir pronto.

El Consejo de ministros entre el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, va a tratar asuntos como la seguridad de Ucrania y la defensa de Europa, que se podrían traducir en aumento de los pedidos de las empresas de armamento.

Rheinmetall ganó en el selectivo un 3,2 %, hasta 1.689,50 euros, mientras en el índice de empresas medianas MDAX Hensoldt subió un 3,4 %, hasta 88,65 euros, y Renk avanzó un 2,7 %, hasta 62,43 euros.

Deutsche Bank prevé que Rheinmetall tendrá una fuerte entrada de pedidos hasta el primer semestre de 2026.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care subió un 1,6 %, hasta 43,79 euros, y la farmacéutica Merck se apuntó un 0,7 %, hasta 108,30 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon cayó un 3,7 %, hasta 34,96 euros, el fabricante de software para empresas SAP cedió un 2 %, hasta 231,70 euros.

El fabricante de turbinas eólicas Nordex, en la que Acciona tiene una participación mayoritaria, bajó en el MDAX un 2,9 %, hasta 20,90 euros. EFE

aia/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR