El DAX 40 Fráncfort baja un 0,57 % debido a la cautela de los inversores

Fráncfort (Alemania), 29 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó hoy un 0,57 %, por lo que encadenó pérdidas por quinto día consecutivo, tras recogidas de beneficios debido a la cautela de los inversores, y acumuló una pérdida semanal del 1,9 % y en agosto del 0,7 %.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cayó un 0,57 %, hasta 23.902,21 puntos, pero acumula una subida del 20 % en lo va de año.

La confianza del consumidor empeoró en EEUU en agosto más de lo esperado.

La inflación (índice de precios de gastos de consumo personal, PCE) subió en EEUU en julio un 2,6 % interanual, sin cambios con respecto al mes anterior.

La inflación armonizada subió en Alemania en agosto un 2,1 % interanual (1,8 % en julio) y un 0,1 % respecto al mes anterior (0,4 % en julio).

La tasa de desempleo subió en Alemania en agosto hasta el 6,4 % (6,3 % en julio) y el número de desempleados llegó a los 3,025 millones por lo que el número de personas sin empleo supera los 3 millones por primera vez desde febrero de 2015.

Las ventas minoristas subieron en junio en Alemania un 1,9 % interanual, pero bajaron un 1,5 % respecto al mes anterior.

Se mantienen factores geopolíticos de riesgo para la economía alemana como la guerra en Ucrania y los aranceles de EEUU.

En Fráncfort subieron las empresas de armamento porque los inversores ya no prevén que la guerra en Ucrania vaya a finalizar pronto, ni que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el ruso Vladímir Putin, se vayan a reunir pronto.

El Consejo de ministros entre el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, va a tratar asuntos como la seguridad de Ucrania y la defensa de Europa, que se podrían traducir en aumento de los pedidos de las empresas de armamento.

Rheinmetall ganó en el selectivo un 3,2 %, hasta 1.689,50 euros, mientras en el índice de empresas medianas MDAX Hensoldt subió un 3,4 %, hasta 88,65 euros, y Renk avanzó un 2,7 %, hasta 62,43 euros.

Deutsche Bank prevé que Rheinmetall tendrá una fuerte entrada de pedidos hasta el primer semestre de 2026.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care subió un 1,6 %, hasta 43,79 euros, y la farmacéutica Merck se apuntó un 0,7 %, hasta 108,30 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon cayó un 3,7 %, hasta 34,96 euros, el fabricante de software para empresas SAP cedió un 2 %, hasta 231,70 euros.

El fabricante de turbinas eólicas Nordex, en la que Acciona tiene una participación mayoritaria, bajó en el MDAX un 2,9 %, hasta 20,90 euros. EFE

