El debut internacional de la hija de Kim la perfila como la primera ‘reina’ de Pionyang

Ruy A. Valdés

Seúl, 3 sep (EFE).- Apenas entrando en la adolescencia, Kim Ju-ae, hija del líder norcoreano, ha acompañado a su padre en lanzamientos de misiles y actos con altos mandos del régimen, mientras su debut internacional en Pekín, este martes, alimenta las conjeturas de que podría convertirse en la primera mujer en liderar una monarquía hereditaria de facto que nunca ha tenido «reinas».

Tras diversas apariciones que se remontan a la prueba de un misil balístico intercontiental en 2022, su presencia en una de las visitas diplomáticas más simbólicas en la historia norcoreana, se puede interpretar como una señal de que está siendo familiarizada con protocolos y contactos diplomáticos de alto nivel.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano estima que Ju-ae nació en 2013 y la considera la sucesora más probable de su padre.

Desde su debut en los medios estatales en noviembre de 2022, cuando apareció de la mano de Kim durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, su exposición pública no ha hecho más que crecer.

Los medios norcoreanos la han descrito como «la hija querida» y «la hija respetada», títulos que en la jerarquía local se reservan para quienes están destinados a desempeñar un papel político destacado.

La primera ‘reina’ de la dinastía Kim

En un régimen hereditario donde la figura de la primera dama ha ocupado siempre un papel secundario, la irrupción de Kim Ju-ae resulta aún más llamativa.

Las fotos difundidas por los medios estatales la han mostrado en posiciones de honor, a veces en el centro y con su padre detrás, o acompañada por su influyente tía Kim Yo-jong, mientras que su madre, Ri Sol-ju, ha quedado relegada a un segundo plano o directamente ausente en muchos actos.

«Ju-ae fue vista detrás de su padre mientras Kim Jong-un era recibido por altos funcionarios chinos en la estación de Pekín. Esto indica que recibe el mismo protocolo que se otorga al ‘número dos’ de Corea del Norte», señaló Cheong Seong-chang, vicepresidente del Instituto Sejong, citado por la agencia local surcoreana Yonhap.

Algunos expertos señalan que el sesgo patriarcal en la cúpula norcoreana podría suponer un importante obstáculo para que una mujer llegue al poder.

Sin embargo, bajo Kim Jong-un, las mujeres han tomado un rol más protagónico. Su influyente hermana se ha desmpeñado como una de las principales voceras del régimen, emitiendo las críticas más duras contra Washington y Seúl.

Por otro lado, se considera que la ministra de Exteriores, que fue designada en 2022 y acompaña a Kim en su actual visita a China, es considerada una de las funcionarias más cercanas al mandatario.

Su presencia en Pekín, en un escenario cargado de simbolismo y ante la élite política china, refuerza la percepción de que Kim Jong-un busca proyectarla más allá de la esfera local.

Aunque el hermetismo del régimen hace imposible confirmar si será la próxima en la línea de sucesión, su exposición creciente la perfila como la figura femenina con más opciones de llegar a lo más alto del poder en Corea del Norte. EFE

