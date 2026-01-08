El desempleo baja ligeramente en noviembre en la zona euro

El desempleo bajó ligeramente en noviembre en la zona euro hasta el 6,3% de la población activa, una décima menos que en octubre, pero España sigue siendo el socio con más desempleo (10,4%), anunció este jueves Eurostat.

El tasa de desempleo en el bloque aumentó por el contrario ligeramente en comparación con el año anterior, cuando se situó en el 6,2%, su nivel más bajo de la historia, según datos de la oficina europea de estadística.

Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo se mantuvo estable respecto al mes anterior, en el 6%, y aumentó ligeramente en comparación con hace un año, cuando se situó en el 5,8%.

Eurostat estima que 13,2 millones de personas carecían de empleo en la UE en noviembre, de las cuales 10,9 millones en la zona euro.

Dentro de la UE, la tasa más baja se registró en Malta (3,1%) y la más alta en España (10,4%).

En Francia fue de 7,7%, según Eurostat, es decir más que en Alemania (3,8%) e Italia (5,7%).

La tasa de desempleo juvenil (menores de 25 años) retrocedió ligeramente en la UE, al 15,1% (-0,1 puntos porcentuales), y en la zona euro, al 14,6% (-0,2 puntos porcentuales), precisó el instituto de estadística europeo.

