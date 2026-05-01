El desempleo sube en Brasil aunque se mantiene en mínimos históricos

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El desempleo en Brasil subió en el primer trimestre de 2026 en comparación con los últimos tres meses de 2025, aunque se mantuvo en su mínimo para un comienzo de año, informó este jueves la autoridad estadística.

La mayor economía de América Latina encadenó durante el último año sus mejores tasas de empleo en más de una década, un dato que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva levanta como bandera a seis meses de unos comicios en los que buscará su reelección.

El desempleo fue de 6,1% en el trimestre cerrado en marzo, frente al 5,1% de los últimos tres meses del año pasado, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

La cifra es sin embargo 0,9 puntos porcentuales menor al 7% registrado en el primer trimestre de 2025, lo que representa la menor tasa para ese período del año desde 2012, cuando se adoptó el método actual de cálculo.

El empleo en el primer trimestre suele mostrar movimientos estacionales en sectores como la educación y la salud, entre otros.

La desocupación alcanzó a 6,6 millones de personas en el período, en un país de 213 millones de habitantes.

La informalidad, una característica del mercado laboral brasileño, afectó al 37,3% de la población ocupada, una levísima mejora respecto del trimestre anterior.

El presidente Lula debe enfrentar en las elecciones de octubre al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

Las encuestas muestran por ahora una paridad en la intención de voto.

ffb/mar