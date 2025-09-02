El detenido por matar a un político ucraniano pide ser intercambiado por cautivos en Rusia

2 minutos

Kiev, 2 sep (EFE).- El hombre de 52 años detenido el lunes en Ucrania por el asesinato del político nacionalista y expresidente del Parlamento Andrí Parubí reconoció su culpabilidad en su primera comparecencia ante la Justicia, durante la que también pidió ser intercambiado por prisioneros de guerra ucranianos cautivos en Rusia, según informó la televisión pública ucraniana, Suspilne.

“Es mi venganza personal contra el poder en Ucrania”, dijo este martes a los periodistas dentro de la pecera de cristal desde la que vio cómo un tribunal de la ciudad de Leópolis, en la que se produjo el sábado el crimen, decretaba para él prisión provisional sin fianza.

En esa misma conversación, filmada en un vídeo publicado por Suspilne, un periodista pregunta al detenido si es verdad que los servicios secretos rusos le chantajearon para que cometiera el crimen, ofreciéndole la devolución del cuerpo de su hijo, desaparecido en combate hace dos años.

“No es verdad”, contestó el detenido, que expresó sin embargo su deseo de ser incluido en uno de los canjes de cautivos que ucranianos y rusos llevan a cabo periódicamente para poder ir a Rusia a buscar el cuerpo de su hijo.

Al ser cuestionado por la elección como blanco de Parubí, que estaba retirado de la primera plana política, contestó: “Porque lo tenía cerca”.

Tanto el asesino confeso de Parubí como la propia víctima vivían en Leópolis, la ciudad del oeste de Ucrania en que ocurrió el crimen.

Parubí tenía una larga trayectoria de activismo en círculos nacionalistas ucranianos y fue tras la conocida como revolución del Maidán, que hizo caer a la última administración prorrusa de Ucrania, jefe del Parlamento y secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

En la propia revolución del Maidán (2013-2014) tuvo un papel clave como responsable de los grupos de autodefensa que protegían a los manifestantes de la policía antidisturbios. Un centenar de manifestantes murieron en la represión de las protestas en el centro de Kiev. EFE

