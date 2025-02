El distanciamiento entre Petro y Francia Márquez refleja la crisis del Gobierno colombiano

4 minutos

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 28 feb (EFE).- La salida de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, del cargo de ministra de la Igualdad refleja el distanciamiento existente con el presidente Gustavo Petro y que la crisis de gabinete del mandatario aún no se ha cerrado, a falta de 17 meses para terminar su Gobierno.

Márquez, que jugó un papel clave para llevar a Petro al poder, denunció el jueves en una carta que su vida y la de su familia corren peligro por las denuncias sobre corrupción que ha hecho y por «señalar lo que está mal».

«Mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un Ministerio. Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y la equidad a cada rincón de Colombia», expresó la vicepresidenta.

Las denuncias de Márquez sobre las amenazas de las que ha sido víctima no han sido comentadas ni por Petro ni por ningún otro miembro del gabinete.

Sin embargo, el mandatario y la vicepresidenta participaron este viernes en la inauguración de una sede de la Universidad del Valle en Suárez, un municipio del convulso departamento del Cauca (suroeste), del que Márquez es oriunda.

«Este es un camino de paz, abrirle las oportunidades de la vida a la juventud de Colombia, desde el más joven al más rico, es la construcción de la paz en este país. Así que vicepresidenta, usted está ayudando a construir paz en su tierra», afirmó Petro al mencionar a Márquez en su discurso, en el que no la volvió a nombrar ni se refirió a su salida del Ministerio de la Igualdad.

Figura clave en las elecciones

El liderazgo social de Márquez ha sido reconocido en todo el mundo y su tesón, resiliencia y discurso la convirtieron en la revelación electoral de Colombia, razón por la cual en 2022 Petro la escogió como compañera de fórmula y se convirtió en la primera mujer negra en llegar a la Vicepresidencia.

Márquez se volvió en un fenómeno político y un símbolo de las comunidades tradicionalmente marginadas en la política y en la sociedad colombiana, abriendo un resquicio a la esperanza de la representatividad y el cambio.

También ha sido víctima del «racismo estructural» que ha sufrido con mayor fuerza desde que consiguió casi 800.000 votos en la consulta interna que escogió a Petro como aspirante presidencial de la coalición izquierdista Pacto Histórico y que derivó en su elección como candidata a la Vicepresidencia en 2022.

«Con orgullo las mujeres podemos decir que la vicepresidenta Francia Márquez es producto de una conquista colectiva, de luchas dadas por las mujeres», expresó hoy la líder social Ana Delia Camacho, que habló en representación de las mujeres del Cauca durante el acto en Suárez.

Crisis en el Gobierno

El pasado 4 de febrero, en un polémico consejo de ministros transmitido por televisión y redes sociales, afloraron divisiones y malestares por el nombramiento ese mismo día del controvertido político Armando Benedetti, con procesos por corrupción, como jefe de Despacho de Presidencia, cargo al que sumó esta semana el de ministro del Interior.

Las críticas fueron manifestadas ese día por la vicepresidenta Márquez, apoyada por la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y otros altos funcionarios, varios de los cuales dejaron sus cargos.

«Lo que hemos visto desde la famosa sesión televisada en vivo es que han aflorado muchísimas peleas dentro del Gobierno, entre distintos miembros del gabinete (…) Lo de Francia Márquez es parte de todo esto y hay que entenderlo en la perspectiva de las elecciones (legislativas y presidenciales) del año próximo», afirmó a EFE el analista político Yann Basset.

Esto, agregó Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, ocurre en un contexto de «reacomodos» en el Gobierno por las elecciones de 2026.

«Por una parte el presidente está tratando de mantener a sus partidarios unidos, pero por el otro lado las peleas ya están muy fuertes. Hay muchas tensiones acumuladas», expresó Basset.

En este contexto, el analista opinó que Márquez puede estar apuntando a ser candidata presidencial o al Congreso en 2026 o tratar de «consolidar su propio proyecto para las elecciones locales de 2027».

«Lo que muestra esta carta (enviada ayer) es que ella está empezando a asumir sus propias posiciones sin renegar de la acción del Gobierno, pero sí afirmando también sus diferencias de manera bastante fuerte», concluyó Basset. EFE

jga/joc/gad

(foto)