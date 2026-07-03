El doble terremoto de Venezuela en cifras

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Caracas, 2 jul (EFE).- Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó el jueves que han fallecido al menos 2.595 personas y que 12.400 resultaron heridas.

La mandataria destacó la presencia de rescatistas de 33 países y aseguró que un total de 6.462 personas han sido salvadas.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

2.- Equipo de rescate

La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se elevó a 13.

El último de ellos fue el venezolano Hernán Gil, de 43 años, que fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay más de 17.800 voluntarios.

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 862 réplicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este jueves una decena de sismos, dos de ellos de magnitud 3,2.

4.- Ayuda humanitaria

La directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, dijo a EFE que se busca asistir a medio millón de personas durante un período de tres meses.

Esta organización está entregando canastas de alimentos en zonas afectadas para que las familias que tienen posibilidad de cocinar puedan abastecerse por un mes, mientras que en campamentos habilitados por la ONU asisten con almuerzos y cenas ya preparadas.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doblete sísmico, dijo a EFE la portavoz de comunicaciones de la oficina regional de América Latina, Sendai Zena.

5. Daños

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Gobierno ha cifrado en más de 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó el martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda. EFE

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